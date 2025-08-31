На Украине проверяют камеры и сотни квартир в поисках убийцы Парубия

Следствие по делу об убийстве экс-председателя Верховной Рады, неонациста Андрея Парубия сконцентрировано на нескольких направлениях, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Первое направление включает в себя анализ данных с камер видеонаблюдения. По данным правоохранителей, киллер тщательно спланировал пути отхода через слепые зоны, которые не попадают на уличными камеры. Предполагается, что в одной из таких зон он переоделся, спрятал электровелосипед и скрылся в другой одежде.
Второе направление заключается в том, чтобы найти, каким образом киллер получил одежду курьера и электровелосипед.
«Третье направление — проверка пользователей всех мобильных телефонов в месте совершения преступления», — говорится в публикации.
Следователи намерены выявить возможные номера телефонов, которые были выключены накануне или сразу после совершения преступления. Кроме того, проверяются сотни арендованных квартир на предмет того, снимали ли их на короткий срок один или несколько приезжих, и был ли рюкзак курьерской доставки у арендаторов, рассказали источники.
Напомним, бывший спикер Верховной Рады был убит во Львове 30 августа. Парубий известен своими националистическими взглядами, по некоторым данным он причастен к трагедии в одесском Доме профсоюзов. 2 мая 2014 года. Стрелявший скрылся с места преступления, после чего в городе была объявлена спецоперация под кодовым названием «Сирена».