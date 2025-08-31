На Украине проверяют камеры и сотни квартир в поисках убийцы Парубия

Следователи намерены выявить возможные номера телефонов, которые были выключены накануне или сразу после совершения преступления. Кроме того, проверяются сотни арендованных квартир на предмет того, снимали ли их на короткий срок один или несколько приезжих, и был ли рюкзак курьерской доставки у арендаторов, рассказали источники.