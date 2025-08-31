Фон дер Ляйен: Трамп подтвердил помощь США при размещении солдат ЕС на Украине

Фон дер Ляйен заявила, что США помогут с размещением на Украине солдат ЕС.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США окажут поддержку в случае размещения европейских солдат на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Президент Трамп заверил нас в Вашингтоне, что американское присутствие будет обеспечено для поддержки. Это было совершенно ясно и неоднократно подтверждалось», — сказала она газете Financial Times.
Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран 18 августа. Во время встречи с ними лидер США заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу «коалиции желающих», которая может включать в себя многонациональные силы.
В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что размещение военных подразделений стран — членов НАТО на территории Украины является для Москвы абсолютно недопустимым и может привести к серьезной эскалации напряженности. Ранее в ведомстве охарактеризовали обсуждения в Великобритании и ряде европейских государств относительно отправки натовских контингентов на Украину как провокационные заявления, способствующие затягиванию конфликта.
Вопрос размещения европейских военных контингентов на Украине обсуждается западными странами уже несколько недель. Ранее агентство Reuters сообщало, что одним из вариантов рассматривается отправка европейских войск под управлением США, а также предоставление поддержки с воздуха и усиление систем ПВО. Вашингтон и европейские союзники подчеркивают, что гарантии безопасности для Киева не предусматривают прямого участия войск НАТО, однако они готовы поддержать Украину иными способами.