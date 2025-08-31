Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Чёрным морем

По информации военного ведомства, с 18:00 до 21:00 по московскому времени дежурные расчёты ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Крыма и 25 — над акваторией Чёрного моря.
Ранее Life.ru писал, что БПЛА ВСУ атаковали девять населённых пунктов в Белгородской области. Во время налёта украинских дронов пострадала мирная жительница — она получила осколочные ранения.
