Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Чёрным морем

Вечером 31 августа российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ, сбив 32 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

По информации военного ведомства, с 18:00 до 21:00 по московскому времени дежурные расчёты ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Крыма и 25 — над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что БПЛА ВСУ атаковали девять населённых пунктов в Белгородской области. Во время налёта украинских дронов пострадала мирная жительница — она получила осколочные ранения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше