Lexus на полном ходу сбил дорожный знак на Шаболовке в Москве, водитель сбежал

Автомобиль Lexus на полном ходу сбил дорожный знак на столичной улице Шаболовке. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил Telegram-канал «112».
Предположительно, перед этим машина проехала на красный свет светофора. Сам водитель бросил автомобиль и сбежал с места происшествия. Информации о пострадавших в публикации не приводится.
В середине августа ДТП произошло возле торгового центра на Лихачевском проспекте. Водитель «Хендэ» не справился с управлением и снес автобусную остановку. В результате ДТП пострадали двое пешеходов, которые ждали общественный транспорт. Их госпитализировали.
Позже в Сети появились кадры аварии.