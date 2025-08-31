В Раде посоветовали украинцам готовиться к блэкауту и тяжелой зиме

На Украине ждут холодную зиму.
Украинцев предупредили о возможных перебоях с электричеством и тяжелой зиме. Сообщение об этом опубликовала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем telegram-канале, не уточнив подробностей.
«Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме», — написала Марьяна Безуглая в telegram-канале.
Ранее украинские военные дважды попытались атаковать гражданские объекты в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. Об этом 31 августа сообщил глава региона Максим Пухов. По его словам, в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал, разрушения и возгорания не зафиксированы. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие, дополнительные силы патрулируют город. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и пользоваться только официальной информацией.