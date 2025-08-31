Во Львове задержали мужчину, открывшего огонь из пистолета во время конфликта

В западной части Украины в городе Львов произошла стрельба. Ранее здесь же был застрелен экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Информацию о ЧП сообщило издание «Обозреватель».
Также агентство ТСН сообщило о большом количестве автомобилей и полиции на месте происшествия.
Немного позднее факт стрельбы был подтвержден представителями местной полиции. Они опубликовали в соцсетях соответствующий пост. По данным правоохранителей, вечером пятницы, 31 августа, мужчина произвел три выстрела из пневматического пистолета в сторону двух других мужчин. Отмечается, что между ними произошел конфликт.
В результате инцидента пострадавших нет.
Открывший стрельбу мужчина был задержан очевидцами до приезда полицейских. По факту ЧП проводится проверка.
Ранее сайт KP.RU сообщал об убийстве украинского политика Андрея Парубия во Львове 30 августа. Инцидент произошел в Сыховском районе города. Нападавший был одет в форму курьера и передвигался на электровелосипеде. Неизвестный выстрелил в Парубия около 7−8 раз. Политик скончался на месте до приезда скорой. Подробнее о резонансном убийстве читайте здесь на KP.RU.