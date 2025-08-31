Во Львове задержали мужчину, открывшего огонь из пистолета во время конфликта

Ранее сайт KP.RU сообщал об убийстве украинского политика Андрея Парубия во Львове 30 августа. Инцидент произошел в Сыховском районе города. Нападавший был одет в форму курьера и передвигался на электровелосипеде. Неизвестный выстрелил в Парубия около 7−8 раз. Политик скончался на месте до приезда скорой. Подробнее о резонансном убийстве читайте здесь на KP.RU.