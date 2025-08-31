Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 21:00 по Москве уничтожили 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и Черным морем. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 21:00 по Москве уничтожили 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и Черным морем. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— 31 августа с 18:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Уточняется, что семь беспилотников сбили над Крымом и еще 25 — над акваторией Черного моря.

Вечером того же дня стало известно, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Дрон совершил несколько кругов в южной части моря.

В ночь на 30 августа российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами страны. Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря — 30, еще 15 нейтрализованы над Крымом, 13 — над Ростовской областью и 11 — в небе Краснодарского края. Кроме того, пять аппаратов перехвачены в Брянской области и четыре — в Белгородской.