Минобороны: Силы ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 18:00 до 21:00 по Москве уничтожили 32 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и Черным морем. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— 31 августа с 18:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Уточняется, что семь беспилотников сбили над Крымом и еще 25 — над акваторией Черного моря.
Вечером того же дня стало известно, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Дрон совершил несколько кругов в южной части моря.
В ночь на 30 августа российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников над регионами страны. Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря — 30, еще 15 нейтрализованы над Крымом, 13 — над Ростовской областью и 11 — в небе Краснодарского края. Кроме того, пять аппаратов перехвачены в Брянской области и четыре — в Белгородской.