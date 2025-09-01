Умерла женщина, которой стало плохо в поезде Волгоград — Москва

О смерти женщины сообщил телеграм-канал «112». Все эти две недели за ее жизнь боролись врачи одной из столичных клиник.
Напомним, 36-летняя соцработник из Московской области ехала из отпуска с двумя детьми в плацкартном вагоне пассажирского состава 015Ж Волгоград — Москва. Поездка проходила 12 августа. В 17.00 прямо в пути женщине внезапно стало плохо, а ночью она потеряла сознание. Соседи по вагону положили несчастную на полку, а затем попросили начальника поезда вызвать скорую.
В 5 утра в Липецке в вагон зашли медики скорой помощи. Они осмотрели женщину и пришли к выводу, что она просто спит. После прибытия в Москву пассажирка находилась в бессознательном состоянии. Столичные врачи диагностировали у нее венозный инфаркт, а также обширное кровоизлияние в мозг. В клинике была проведена трепанация черепа.
Отметим, ранее доклад по факту неоказания экстренной медицинской помощи пассажирке поезда Волгоград — Москва у следственных органов затребовал в Липецкой области Центральный аппарат Следственного комитета России. Кроме того, выяснение всех обстоятельств происшествия взяла на контроль Южная транспортная прокуратура.