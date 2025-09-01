Умерла женщина, которой стало плохо в поезде Волгоград — Москва

В 5 утра в Липецке в вагон зашли медики скорой помощи. Они осмотрели женщину и пришли к выводу, что она просто спит. После прибытия в Москву пассажирка находилась в бессознательном состоянии. Столичные врачи диагностировали у нее венозный инфаркт, а также обширное кровоизлияние в мозг. В клинике была проведена трепанация черепа.