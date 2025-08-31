Саммит ШОС в Китае, куда приехал Путин, обсуждают все мировые СМИ: что говорят

Москва и Пекин показывают миру эффективное сотрудничество.
Внимание мировой общественности и СМИ в эти дни сфокусировано на саммите ШОС, проходящем в КНР. На масштабное мероприятие прибыли представители более чем двух десятков стран, однако западных политиков на нем нет. Журналисты уже назвали встречу мощной демонстрацией солидарности государств Глобального юга в противовес давлению США. URA.RU изучило, о чем пишет иностранная пресса и выделило главные тезисы.
Владимир Путин может поднять тему украинского конфликта…
Двусторонние отношения между Россией и Китаем достигли «самого высокого уровня за всю историю». Об этом в своем репортаже заявила китайская государственная телекомпания CCTV. Журналисты телеканала подчеркнули, что российский лидер прибыл в статусе почетного гостя, а форум стал ключевой площадкой для укрепления контактов России с союзными странами. Отношения между Москвой и Пекином являются «самыми стабильными, зрелыми и стратегически значимыми среди крупных стран», отмечается в материале.
Лидеры РФ и КНР обсудят ряд важных вопросов Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Издание Bloomberg добавляет, что саммит предоставляет российскому президенту уникальную возможность лично обсудить с лидерами государств итоги его недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Не исключено, что участники саммита планируют рассмотреть перспективы достижения соглашения о прекращении конфликта на Украине.
… а Зеленский использует площадку ШОС как повод напомнить о себе.
Накануне саммита в Китае президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По данным радиостанции Deutschlandfunk, Киев призвал Нью-Дели поддержать прекращение огня на территории и высказал готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский постарался, чтобы участники ШОС о нем не забылиФото: Официальный сайт президента Украины.
По информации радиостанции, Индия выразила готовность «послать соответствующие сигналы» России и другим странам в ходе саммита в Китае. После разговора с Зеленским Моди заявил, что они «обменялись мнениями об усилиях по восстановлению мира и стабильности».
ШОС несет очевидные экономические плюсы для Москвы.
В Пекине, вероятно, будет подписано очередное соглашение между китайской стороной и российским концерном «Газпром». Об этом сообщил немецкий портал Tagesschau. Таким образом Москва и Пекин еще сильнее укрепят отношения.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому государственному агентству рассказал, что за последние годы объемы экспорта нефти и газа в Китай выросли рекордными темпами. Российский лидер также подчеркнул, что страна входит в число ключевых мировых рынков для китайских автомобилей. Кроме того, по словам Путина, с начала года туристический поток между странами увеличился более чем вдвое.
Пекин послал сигнал Вашингтону.
Лидер КНР Си Цзиньпин использовал международный саммит в Пекине с участием более двадцати глав государств, а также масштабный военный парад для демонстрации растущего влияния Китая на мировой арене. Об этом сообщила американская газета The New York Times. По данным издания, ключевой целью форума является не только обсуждение экономических и политических вопросов, но и намерение Пекина продемонстрировать миру новую конфигурацию сил для перестройки мирового порядка, в котором до сих пор доминировали Соединенные Штаты.
Пекин демонстрирует Западу силу и мощьФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В свою очередь Sky News отмечает, что некоторые обозреватели называют встречу «осью потрясений» из-за состава приглашенных гостей. В списке присутствующих — лидеры государств, которые традиционно не входят в западные альянсы и не связаны формальными договорами о взаимной обороне. Мероприятие вряд ли приведет к заключению официальных пактов, однако его символическое значение велико: саммит однозначно призван напугать тех, кто наблюдает с Запада.
Индия дистанцировалась от США, настроив диалог с КНР.
На саммите ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин заявили о расширении двусторонних торговых и инвестиционных связей и сокращения торгового дефицита. Таким образом Пекин и Нью-Дели начали активное восстановление двусторонних отношений после пограничного конфликта 2020 года. Об этом сообщает британское издание Financial Times.
Встреча Моди с Путиным и Си является знаком для СШАФото: Официальный сайт Президента РФ.
Как пишет Financial Times, новый импульс сближению двух ядерных держав придала встреча лидеров Индии Нарендры Моди и Китая Си Цзиньпина, состоявшаяся в Казани в прошлом году. Особенно заметно этот процесс ускорился в последние месяцы на фоне обострения торгового спора между Индией и США — администрация Дональда Трампа ввела пошлины до 50% на индийский экспорт.
«С одной стороны мы имеем Трампа и его советников, занимающих все более враждебную позицию по отношению к Индии. С другой Индия занята тихой дипломатией. И теперь, если три великие державы — Индия, Россия и Китай — объединятся из-за глупостей Трампа, то именно президенту США и отвечать за это», — сообщил телеканал India TV News.
Западные лидеры не получили приглашения на ШОС.
На саммит Шанхайской организации сотрудничества не пригласили ни Дональда Трампа, ни других представителей официальных властей США. Об этом сообщает австралийское бюро ABC News. Журналисты попытались составить список приглашенных западных политиков, однако не нашли их фамилий в списке.
Трамп может быть обеспокоен отсутствием приглашения на ШОСФото: Official White House / Shealah Craighead.
«Это вызовет волну обеспокоенности в Вашингтоне и может спровоцировать раздражение Дональда Трампа, который не будет присутствовать на мероприятии. Фактически на параде не ожидается никого из крупных лидеров США или стран Западной Европы. В результате российский президент Владимир Путин однозначно переиграл своего американского коллегу в вопросах внешней политики», — отмечается в публикации ABC News.