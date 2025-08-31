Саммит ШОС в Китае, куда приехал Путин, обсуждают все мировые СМИ: что говорят

Лидер КНР Си Цзиньпин использовал международный саммит в Пекине с участием более двадцати глав государств, а также масштабный военный парад для демонстрации растущего влияния Китая на мировой арене. Об этом сообщила американская газета The New York Times. По данным издания, ключевой целью форума является не только обсуждение экономических и политических вопросов, но и намерение Пекина продемонстрировать миру новую конфигурацию сил для перестройки мирового порядка, в котором до сих пор доминировали Соединенные Штаты.