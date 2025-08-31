Фон дер Ляйен: ЕС будет финансировать ВСУ после завершения конфликта

Ранее сообщалось, что Европейский союз столкнулся с исчерпанием средств из основного фонда помощи Украине и был вынужден искать новые источники финансирования, включая перераспределение ресурсов из других фондов и использование доходов от замороженных российских активов. В 2025 году ЕС уже выделил Украине 10,1 млрд евро, однако большая часть этих средств направлялась на погашение кредитов, а дискуссии о задействовании самих активов продолжаются из-за возможных рисков для финансовой системы.