Фон дер Ляйен: ЕС будет финансировать ВСУ после завершения конфликта

Брюссель готовится к долгосрочной поддержке Украины.
Страны ЕС должны будут направлять дополнительные средства на финансирование ВСУ после завершения конфликта на Украине, сохраняя при этом существующие схемы поддержки. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Страны Евросоюза должны будут выделять дополнительные средства на финансирование вооруженных сил Украины после завершения конфликта. При этом существующие финансовые потоки, включая бюджетную поддержку, сохранятся», — сказала фон дер Ляйен в интервью Financial Times.
Она подчеркнула, что Еврокомиссия изучит новые источники финансирования для обеспечения устойчивой поддержки ВСУ в качестве гарантии безопасности. Она отметила, что Киеву потребуется значительное количество солдат с достойными зарплатами и современным оборудованием, в чем должен участвовать ЕС.
В субботу глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран объединения в Дании сообщила о серьезном дефиците финансирования Украины и призвала найти дополнительные источники средств. По данным внешнеполитической службы ЕС, общая помощь объединения Украине с февраля 2022 года составила около 230 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что Европейский союз столкнулся с исчерпанием средств из основного фонда помощи Украине и был вынужден искать новые источники финансирования, включая перераспределение ресурсов из других фондов и использование доходов от замороженных российских активов. В 2025 году ЕС уже выделил Украине 10,1 млрд евро, однако большая часть этих средств направлялась на погашение кредитов, а дискуссии о задействовании самих активов продолжаются из-за возможных рисков для финансовой системы.