Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поток мин с Украины угрожает румынскому побережью — военные ликвидируют угрозу

На одном из пляжей Черного моря в районе румынского населённого пункта Ваду (уезд Констанца) была обнаружена морская мина, которую впоследствии уничтожили военные.

На одном из пляжей Черного моря в районе румынского населённого пункта Ваду (уезд Констанца) была обнаружена морская мина, которую впоследствии уничтожили военные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии.

О находке металлического сферического объекта сообщил местный житель, позвонивший по номеру экстренной службы 112. Полиция оперативно оцепила место происшествия и вызвала военных. Мина была вывезена на полигон Капу Мидия, где её уничтожили подрывом.

СМИ предполагают, что эта контактная морская мина могла быть принесена течениями с территории боевых действий на Украине, однако точное происхождение не установлено. Это не первый случай, когда морские мины оказываются у берегов Румынии.

Ранее ФСБ сообщала, что украинские военно-морские силы установили мины у входов в черноморские порты, которые могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов креплений. Точное количество мин неизвестно, но их число может достигать нескольких сотен.