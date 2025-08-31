Поток мин с Украины угрожает румынскому побережью — военные ликвидируют угрозу

На одном из пляжей Черного моря в районе румынского населённого пункта Ваду (уезд Констанца) была обнаружена морская мина, которую впоследствии уничтожили военные. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии.
О находке металлического сферического объекта сообщил местный житель, позвонивший по номеру экстренной службы 112. Полиция оперативно оцепила место происшествия и вызвала военных. Мина была вывезена на полигон Капу Мидия, где её уничтожили подрывом.
СМИ предполагают, что эта контактная морская мина могла быть принесена течениями с территории боевых действий на Украине, однако точное происхождение не установлено. Это не первый случай, когда морские мины оказываются у берегов Румынии.
Ранее ФСБ сообщала, что украинские военно-морские силы установили мины у входов в черноморские порты, которые могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов креплений. Точное количество мин неизвестно, но их число может достигать нескольких сотен.