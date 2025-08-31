Птицы получили химические ожоги после утечки в порту Новороссийска

Волонтеры из реабилитационного центра «Жемчужная» сообщили в своем Telegram-канале о тяжелых последствиях утечки нефтепродуктов в акватории порта Новороссийска, которая произошла 29 августа.
По данным канала, несмотря на заявления о локализации инцидента, море в районе Новороссийска и Аны покрылось нефтяной пленкой, а на берег начали поступать первые пострадавшие птицы.
За два дня в центр поступили четыре черношейные поганки, полностью покрытые мазутом. У животных диагностировали химические ожоги, интоксикацию и сильное обезвоживание. Врачи оценили их состояние как тяжелое и дали очень осторожный прогноз.
Сотрудники центра сделали все возможное, чтобы помочь птицам, и обратились к местным жителям с просьбой сообщать о найденных пострадавших животных.
— Сейчас мы быстро моем малышей и на инфузионную терапию, врачи делают всё возможное, чтобы у малышей был шанс вернуться в природу. Пожалуйста, если вы увидели птицу, которая нуждается в помощи, везите сразу к нам, — говорится в сообщении.
29 августа стало известно, что на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) во время грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вылилось в Черное море.