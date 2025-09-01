Россия, Индия и Китай переходят на новый формат сотрудничества

Проблема не в том, что формата нет. Проблема в том, что существует набор сложных, спорных вопросов, которые так или иначе надо решать. Например, если мы переходим на торговлю в национальных валютах, с одной стороны, это облегчает так или иначе торговлю, потому что не задействован доллар, а с другой — создает проблему, потому что рупия, к сожалению, слабо конвертируемая валюта. Если у нас есть избыток рупий, надо понимать, куда мы их можем деть, куда мы их можем инвестировать.