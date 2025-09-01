Уголовное дело возбудили в Дагестане после гибели новорожденного в роддоме

Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело после гибели новорожденного ребенка в родильном отделении одной из больниц Хасавюрта. Об этом стало известно в воскресенье, 31 августа.
Поводом для расследования послужила информация, обнаруженная в ходе мониторинга СМИ.
Дело было возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагического происшествия, передает Telegram-канал СУ СК России по Республике Дагестан.
В туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве 1 июня нашли тело новорожденного ребенка. Причиной его смерти стала асфиксия в результате утопления. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали мать младенца, которая полностью признала вину в убийстве.