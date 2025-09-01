Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около пяти взрывов прогремело над Краснодарским краем

В Краснодарском крае произошла серия взрывов. Об этом стало известно в понедельник, 1 сентября.

В Краснодарском крае произошла серия взрывов. Об этом стало известно в понедельник, 1 сентября.

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские дроны над поселком городского типа Ильским.

Местные жители сообщили о как минимум пяти взрывах и ярких вспышках в небе. По их словам, было сбито не менее трех беспилотников ВСУ. Тревога также объявлена в поселке Афипский. Официальная информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует, передает Telegram-канал Shot.

Накануне стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 21 украинский беспилотник над территорией России. По данным Минобороны, 11 беспилотников сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской и по одному — над Белгородской и Брянской областями.