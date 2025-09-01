Около пяти взрывов прогремело над Краснодарским краем

Местные жители сообщили о как минимум пяти взрывах и ярких вспышках в небе. По их словам, было сбито не менее трех беспилотников ВСУ. Тревога также объявлена в поселке Афипский. Официальная информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует, передает Telegram-канал Shot.