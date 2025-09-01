Около пяти взрывов прогремело над Краснодарским краем

В Краснодарском крае произошла серия взрывов. Об этом стало известно в понедельник, 1 сентября.
По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские дроны над поселком городского типа Ильским.
Местные жители сообщили о как минимум пяти взрывах и ярких вспышках в небе. По их словам, было сбито не менее трех беспилотников ВСУ. Тревога также объявлена в поселке Афипский. Официальная информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует, передает Telegram-канал Shot.
Накануне стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 21 украинский беспилотник над территорией России. По данным Минобороны, 11 беспилотников сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской и по одному — над Белгородской и Брянской областями.