Зеленский: подозреваемый в убийстве Парубия задержан

Андрей Парубий ранее занимал посты секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и спикера Верховной рады. В период событий 2013−2014 годов он был одним из организаторов протестов на Майдане. Ряд украинских политиков и общественных деятелей связывали его имя с трагическими событиями тех лет, в том числе с расстрелами и столкновениями в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек и более 250 пострадали. По свидетельствам очевидцев, после поджога Дома профсоюзов людей добивали прямо на месте происшествия.