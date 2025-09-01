Минобороны: за три часа ПВО РФ сбили 25 украинских дронов

Минобороны России сообщило, что с 21:00 до 00:00 31 июля силами противовоздушной обороны было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.
«С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения военного ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что 3 вражеских дрона были уничтожены над территорией Крыма, 1 — над территорией Краснодарского края и 21 беспилотник — над акваторией Черного моря.
Кроме этого, ночью 31 августа российские системы ПВО сбили над своей территорией 21 украинский беспилотник самолетного типа. Тогда в Волгоградской области ликвидировали наибольшее число беспилотников, а именно — 11 дронов.
Также Минобороны 31 августа сообщило, что средства ПВО уничтожили 32 беспилотника над Крымом и Черным морем.