Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за три часа ПВО РФ сбили 25 украинских дронов

За три часа 31 августа ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны России сообщило, что с 21:00 до 00:00 31 июля силами противовоздушной обороны было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения военного ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 3 вражеских дрона были уничтожены над территорией Крыма, 1 — над территорией Краснодарского края и 21 беспилотник — над акваторией Черного моря.

Кроме этого, ночью 31 августа российские системы ПВО сбили над своей территорией 21 украинский беспилотник самолетного типа. Тогда в Волгоградской области ликвидировали наибольшее число беспилотников, а именно — 11 дронов.

Также Минобороны 31 августа сообщило, что средства ПВО уничтожили 32 беспилотника над Крымом и Черным морем.