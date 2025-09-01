МО РФ: Силы ПВО сбили 25 БПЛА над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:00 до полуночи уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над территорией Республики Крым, один — над Краснодарским краем, и 21 дрон — над акваторией Черного моря.
Накануне стало известно, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 21 украинский беспилотник над территорией России. По данным Минобороны, 11 беспилотников сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской и по одному — над Белгородской и Брянской областями.