На Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве Парубия

Он подчеркнул, что расследование находится на его личном контроле и потребовал раскрыть обществу все детали.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть установлены», — заявил Зеленский.
«Вероятный стрелок несколько минут назад задержан на Хмельнитчине. Деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено», — рассказал Клименко.
Министр уточнил, что через 24 часа после убийства следствие вышло на прямой след подозреваемого, а спустя ещё 12 часов силовики задержали его.
Life.ru напоминает, Андрей Парубий — украинский политик, бывший председатель Верховной рады и один из лидеров Майдана 2013−2014 годов, был застрелен возле своего дома во Львове. В Раде заявили, что незадолго до убийства он просил государственную охрану.