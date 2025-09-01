Ричмонд
На Украине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве Парубия

В Хмельницкой области украинские силовики задержали мужчину, которого считают причастным к убийству экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. О задержании сообщил Владимир Зеленский.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что расследование находится на его личном контроле и потребовал раскрыть обществу все детали.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть установлены», — заявил Зеленский.

По словам главы МВД Клименко, в расследовании участвовали десятки полицейских и сотрудников СБУ, которые работали практически без остановки. Он отметил, что стрелок тщательно готовился к преступлению: изучал график жертвы, прокладывал маршрут и продумывал план побега.

«Вероятный стрелок несколько минут назад задержан на Хмельнитчине. Деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено», — рассказал Клименко.

Министр уточнил, что через 24 часа после убийства следствие вышло на прямой след подозреваемого, а спустя ещё 12 часов силовики задержали его.

Life.ru напоминает, Андрей Парубий — украинский политик, бывший председатель Верховной рады и один из лидеров Майдана 2013−2014 годов, был застрелен возле своего дома во Львове. В Раде заявили, что незадолго до убийства он просил государственную охрану.