Захарова высмеяла планы Литвы по поводу границ с Белоруссией и Польшей

Ранее директор литовского фонда охраны болот Нериюс Забляцкас заявил, что восстановление болот на востоке Литвы может создать естественные барьеры для военной техники в случае возможного конфликта. Об этом он заявил в эфире радио LRT. По информации эколога, на белорусско-литовской границе находилось до 60 тысяч гектаров болот, из которых около половины осушена.