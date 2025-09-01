Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла планы Литвы по поводу границ с Белоруссией и Польшей

Планы Литвы и ряда европейских стран, которые решили усилить рубежи на польско-белорусской границе с помощью восстановления болот, являются «модернизацией по-европейски». Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отреагировала на выступление литовского эколога.

Планы Литвы и ряда европейских стран, которые решили усилить рубежи на польско-белорусской границе с помощью восстановления болот, являются «модернизацией по-европейски». Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, премьер-министр Польши Дональд Туск и Забляцкас решают, как ее модернизировать», — написала Захарова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России с иронией отнеслись к идее Литвы «заболотить» границу с Белоруссией.

Ранее директор литовского фонда охраны болот Нериюс Забляцкас заявил, что восстановление болот на востоке Литвы может создать естественные барьеры для военной техники в случае возможного конфликта. Об этом он заявил в эфире радио LRT. По информации эколога, на белорусско-литовской границе находилось до 60 тысяч гектаров болот, из которых около половины осушена.

Как сообщало URA.RU, голландский биолог Ханс Йостен, известный как «торфяной папа», предложил использовать заболоченные территории Европы как естественный оборонительный рубеж на случай возможной российской агрессии. По мнению ученого, восстановление торфяников может затруднить передвижение тяжелой военной техники и усилить защиту европейских стран.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше