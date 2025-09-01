Захарова высмеяла планы Литвы по поводу границ с Белоруссией и Польшей

Захарова отреагировала на выступление литовского эколога.
Планы Литвы и ряда европейских стран, которые решили усилить рубежи на польско-белорусской границе с помощью восстановления болот, являются «модернизацией по-европейски». Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, премьер-министр Польши Дональд Туск и Забляцкас решают, как ее модернизировать», — написала Захарова.
Ранее директор литовского фонда охраны болот Нериюс Забляцкас заявил, что восстановление болот на востоке Литвы может создать естественные барьеры для военной техники в случае возможного конфликта. Об этом он заявил в эфире радио LRT. По информации эколога, на белорусско-литовской границе находилось до 60 тысяч гектаров болот, из которых около половины осушена.
Как сообщало URA.RU, голландский биолог Ханс Йостен, известный как «торфяной папа», предложил использовать заболоченные территории Европы как естественный оборонительный рубеж на случай возможной российской агрессии. По мнению ученого, восстановление торфяников может затруднить передвижение тяжелой военной техники и усилить защиту европейских стран.