Силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России

С 21:00 до 00:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Три БПЛА были нейтрализованы над территорией Республики Крым, один — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Чёрного моря. О возможных пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.

Ранее местные жители Краснодарского края слышали не менее пяти взрывов. После полуночи в небе над Северским районом наблюдались яркие вспышки. Предварительно, ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата ВСУ.

