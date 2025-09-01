Блогер Golden boy задержан в Серпухове за импровизированный концерт на крыше

В Москве арестовали блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее на него завели дело о призывах к терроризму. Блогер известен своими женоненавистническими и русофобскими высказываниями. Сам он утверждает, что видео с его заявлениями сгенерировали нейросети. Что грозит Маркаряну, выясняла «Вечерняя Москва».