Израиль предложил посадить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил ужесточить меры в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг и других участников «Флотилии свободы», планирующих прорвать блокаду сектора Газа. В частности, он намерен рекомендовать премьер-министру Биньямину Нетаньяху помещать задержанных в тюрьмы Кициот и Дамон, где содержатся террористы.
По информации издания Israel Hayom, Бен-Гвир предлагает отказаться от привычных лёгких задержаний и депортаций, заменив их строгими условиями содержания: без доступа к телевидению, радио и с ограниченным питанием. Кроме того, планируется конфисковать суда «Флотилии свободы» и передать их израильским правоохранительным органам.
Ранее стало известно, что корабли с гуманитарной помощью, на одном из которых находится Грета Тунберг, вышли из Барселоны с целью прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газа.