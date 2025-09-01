Ричмонд
Экс-адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в ДТП

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани стал участником аварии и получил травмы. Об этом сообщил его представитель Майкл Рагуса в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Вечером 30 августа в Нью-Гэмпшире Джулиани попал в ДТП», — написал Рагуса.

В автомобиль Джулиани въехали сзади на высокой скорости на шоссе. После этого бывшего чиновника доставили в ближайший травмпункт. Там врачи диагностировали повреждение грудных позвонков, несколько порезов и ушибов, а также травмы левой руки и нижней части ноги. По словам Рагусы, 81-летний Джулиани чувствует себя хорошо и постепенно идёт на поправку.

Ранее Life.ru рассказывал, как гоняющий на Ducati бизнесмен Алексей Блиновский попал на камеры в момент ДТП. После аварии водитель второго авто избил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской.

