«Известия»: Россия и Китай провели уникальные учения под водой

«В первую очередь отрабатывались именно элементы совместного морского подводного плавания, поскольку они самые сложные в области связи и навигации», — рассказал изданию «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, экипажи учились также управлять лодками в сложных условиях, что особенно важно в акваториях с высокой активностью сил других государств региона.