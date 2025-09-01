Ричмонд
В Тюмени пожарные спасли 12 человек при тушении жилого дома

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пожарные спасли 12 человек при тушении пожара в жилом доме в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Тюмень, ул. Холодильная, 40. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного жилого дома», — сообщили в министерстве.

Из задымленных помещений сотрудники МЧС России спасли 12 человек, из них 8 детей, еще 42 человека эвакуировали на свежий воздух. Один человек травмирован.

Сейчас пожар ликвидирован. Проводится проверка и проветривание помещений.

На месте работали 38 человек, 9 единиц основной и специальной техники.