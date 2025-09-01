В Тюмени пожарные спасли 12 человек при тушении жилого дома

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Тюмень, ул. Холодильная, 40. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в электрощитовых с пятого по девятый этаж многоквартирного жилого дома», — сообщили в министерстве.