В Северском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА зафиксировано в Северском районе Краснодарского края. Есть повреждения остекления домов, а также возгорание, сообщили в оперативном штабе региона.

«Обломки БПЛА упали в Северском районе. В пгт Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше