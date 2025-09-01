В Северском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание

«Обломки БПЛА упали в Северском районе. В пгт Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше