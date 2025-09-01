Около 15 взрывов прогремело над Краснодарским краем

По сообщениям местных жителей, было слышно от 10 до 15 взрывов, а также видны вспышки и слышен звук двигателей в небе. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники над Черным морем. Кроме того, от громких звуков срабатали сигнализации у машин, передает Telegram-канал Shot.