Около 15 взрывов прогремело над Краснодарским краем

В Краснодарском крае произошла новая серия взрывов, зафиксированная в районе Геленджика, Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской. Об этом стало известно в понедельник, 1 сентября.

По сообщениям местных жителей, было слышно от 10 до 15 взрывов, а также видны вспышки и слышен звук двигателей в небе. По предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники над Черным морем. Кроме того, от громких звуков срабатали сигнализации у машин, передает Telegram-канал Shot.

Ранее местные жители сообщили о как минимум пяти взрывах и ярких вспышках в небе. По их словам, было сбито не менее трех беспилотников ВСУ. Тревога также объявлена в поселке Афипский.