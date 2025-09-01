Ричмонд
В США 10-летний мальчик постучал в дверь соседу и получил пулевое ранение

Трагический инцидент произошел в Хьюстоне (штат Техас), где 10-летний мальчик получил критическое огнестрельное ранение при попытке разыграть соседа.

Трагический инцидент произошел в Хьюстоне (штат Техас), где 10-летний мальчик получил критическое огнестрельное ранение при попытке разыграть соседа. Согласно сообщению телеканала ABC, ребенок стучал в дверь дома в рамках популярного среди американских подростков пранка, когда прозвучал выстрел.

Полиция задержала соседа на месте происшествия, однако официальные обвинения пока не предъявлены. Пострадавший был экстренно госпитализирован в критическом состоянии.

Власти неоднократно предупреждали об опасности таких розыгрышей, которые могут привести к трагическим последствиям из-за распространения в США права на применение огнестрельного оружия для самообороны.

Ранее сообщалось, что украинца, грозившего поджогами из-за отмены выплат, депортировали из Польши.

