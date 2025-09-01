Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль хочет поместить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил ужесточить меры против иностранных активистов, пытающихся прорвать блокаду сектора Газа. Он намерен предложить премьер-министру Биньямину Нетаньяху не ограничиваться обычными задержаниями и депортацией. В частности, заключить представителей общественных организаций, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, в тюрьму для террористов.

Активистке может грозить заключение.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил ужесточить меры против иностранных активистов, пытающихся прорвать блокаду сектора Газа. Он намерен предложить премьер-министру Биньямину Нетаньяху не ограничиваться обычными задержаниями и депортацией. В частности, заключить представителей общественных организаций, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, в тюрьму для террористов.

«Нетаньяху будет представлена стратегия: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов. Также предлагается конфисковать суда “Флотилии свободы”, на яхте которой находилась гражданка Швеции Грета Тунберг, и передать их в пользование израильским правоохранителям», — уточнила газета Israel Hayom.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНетаньяху прибыл в сектор Газа для захвата столицы.

Как сообщало URA.RU ранее, шведская экоактивистка Грета Тунберг, депортированная властями Израиля после попытки попасть в сектор Газа на судне «Мадлен», 10 июня вернулась на родину. В аэропорту собралась большая группа людей с палестинскими флагами, которые приветствовали девушку аплодисментами.

Позднее французский врач Батиста Андре заявил: израильские военные применяли жестокие методы против пассажиров гуманитарного судна, включая экоактивистку Грету Тунберг. Они включали громкую музыку и танцевали, чтобы мешать людям спать, ограничивали в доступе к питьевой воде и пище.

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше