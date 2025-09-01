В Казахстане растет число жертв интернет-мошенников среди молодежи и пожилых

В 2025 году резко возросло число пострадавших среди молодёжи: если в прошлом году мошенникам удалось обмануть около 2 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество приблизилось к 3 тысячам. В группе риска остаются и пожилые граждане старше 60 лет.