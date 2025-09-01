Пожарные спасли десятки людей из загоревшейся многоэтажки в Тюмени

Пожарные эвакуировали десятки человек из горящего дома в Тюмени. Видео © Telegram / МЧС России.
«Из задымлённых квартир спасены 12 человек, из них восемь детей. Ещё 42 жильца эвакуированы. Один человек получил травмы», — рассказали в ведомстве.
Сейчас пожар полностью ликвидирован. На месте работают специалисты МЧС: проводится проверка и проветривание помещений. В операции участвовали 38 человек личного состава и девять единиц техники.
Ранее Life.ru писал, что крупный пожар произошёл на складе в подмосковной Балашихе. Небо над городом заволокло дымом. Локализовать огонь удалось на четырёх тысячах квадратов, для этого вертолёты сбросили на склад 50 тонн воды.