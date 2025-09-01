В аэропорту Самары ввели временные ограничения

«Аэропорт Самары (“Курумоч”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
