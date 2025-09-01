Страны ЕС упростили выдачу туристических виз для россиян

«Посольство Бельгии в настоящее время не имеет возможности обрабатывать все категории заявлений на визы. Например, туристическая виза не входит в этот список. Мы надеемся, что в один прекрасный день сможем возобновить обработку документов на все категории виз», — цитируют «Известия» представителей дипведомства. Сейчас туристические визы россиянам не выдают только 11 стран Европы, среди которых также Норвегия и Нидерланды, подтвердившие свои ограничения.