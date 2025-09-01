Страны ЕС упростили выдачу туристических виз для россиян

Туристам из России станет проще получить визы для путешествий заграницу.
Страны Евросоюза упростили выдачу туристических виз для граждан России. Бельгия готова возобновить их выдачу при условии увеличения штата сотрудников посольства в Москве. Об этом сообщают дипломаты бельгийского посольства.
«Посольство Бельгии в настоящее время не имеет возможности обрабатывать все категории заявлений на визы. Например, туристическая виза не входит в этот список. Мы надеемся, что в один прекрасный день сможем возобновить обработку документов на все категории виз», — цитируют «Известия» представителей дипведомства. Сейчас туристические визы россиянам не выдают только 11 стран Европы, среди которых также Норвегия и Нидерланды, подтвердившие свои ограничения.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВместо отпуска — домой: что нужно знать, чтобы не развернули пограничники.
В 2022 году Бельгия и Россия провели взаимную высылку дипломатов. Это привело к сокращению возможностей по обработке визовых заявлений для россиян. С аналогичными ограничениями столкнулись и другие страны ЕС, включая Данию, Литву, Польшу и Финляндию. Однако на фоне роста спроса на европейские поездки — по данным Российского союза туриндустрии, он увеличился на 30% за год — часть стран ЕС постепенно восстанавливает выдачу виз: на днях прием документов возобновили словацкие визовые центры в Москве и Петербурге.
Несмотря на отдельные послабления, большинство европейских стран сохраняют прежние правила. Так, Норвегия и Нидерланды не планируют смягчать ограничения. В Евросоюзе продолжается обсуждение новых пакетов санкций против России, а общая доля отказов в выдаче виз остается выше докризисного уровня. Эксперты отмечают: послабления отдельных стран не означают улучшения отношений между РФ и ЕС, а смягчение визового режима возможно не ранее окончания украинского конфликта и смены политических настроений в европейских правительствах.
После начала конфликта на Украине в 2022 году страны Евросоюза значительно ограничили выдачу виз россиянам, а некоторые государства, включая Бельгию, сократили возможности своих дипмиссий в Москве. Однако с лета 2025 года наблюдается постепенное смягчение визовых правил: Германия возобновила выдачу гуманитарных виз, а ряд других стран ЕС восстанавливают прием туристических заявлений.