Страны ЕС упростили выдачу туристических виз для россиян

Страны Евросоюза упростили выдачу туристических виз для граждан России. Бельгия готова возобновить их выдачу при условии увеличения штата сотрудников посольства в Москве. Об этом сообщают дипломаты бельгийского посольства.

Туристам из России станет проще получить визы для путешествий заграницу.

«Посольство Бельгии в настоящее время не имеет возможности обрабатывать все категории заявлений на визы. Например, туристическая виза не входит в этот список. Мы надеемся, что в один прекрасный день сможем возобновить обработку документов на все категории виз», — цитируют «Известия» представителей дипведомства. Сейчас туристические визы россиянам не выдают только 11 стран Европы, среди которых также Норвегия и Нидерланды, подтвердившие свои ограничения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВместо отпуска — домой: что нужно знать, чтобы не развернули пограничники.

В 2022 году Бельгия и Россия провели взаимную высылку дипломатов. Это привело к сокращению возможностей по обработке визовых заявлений для россиян. С аналогичными ограничениями столкнулись и другие страны ЕС, включая Данию, Литву, Польшу и Финляндию. Однако на фоне роста спроса на европейские поездки — по данным Российского союза туриндустрии, он увеличился на 30% за год — часть стран ЕС постепенно восстанавливает выдачу виз: на днях прием документов возобновили словацкие визовые центры в Москве и Петербурге.

Несмотря на отдельные послабления, большинство европейских стран сохраняют прежние правила. Так, Норвегия и Нидерланды не планируют смягчать ограничения. В Евросоюзе продолжается обсуждение новых пакетов санкций против России, а общая доля отказов в выдаче виз остается выше докризисного уровня. Эксперты отмечают: послабления отдельных стран не означают улучшения отношений между РФ и ЕС, а смягчение визового режима возможно не ранее окончания украинского конфликта и смены политических настроений в европейских правительствах.

После начала конфликта на Украине в 2022 году страны Евросоюза значительно ограничили выдачу виз россиянам, а некоторые государства, включая Бельгию, сократили возможности своих дипмиссий в Москве. Однако с лета 2025 года наблюдается постепенное смягчение визовых правил: Германия возобновила выдачу гуманитарных виз, а ряд других стран ЕС восстанавливают прием туристических заявлений.

