Спасение россиянки на пике Победы: почему не хватило опытной команды

Член Федерации альпинизма России и редактор Mountain.Ru Анна Пиунова на своей странице в в социальной сети рассказала о возможных способах спасения россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии. По словам Пиуновой, для успешного спасения потребовалась бы группа из десяти акклиматизированных и подготовленных мужчин, которых на месте не оказалось. При наличии ресурсов и связей собрать такую команду возможно — так было в прошлом году с альпинистом Евгением Глазуновым, пропавшим во время соло-восхождения на вершину Аксу.
Эксперт предположила, что сразу после срыва Наталья могла бы спуститься к мемориальному обелиску на вершине и там ждать помощи. Это место защищено от непогоды и имеет поле, пригодное для посадки вертолета, что увеличило бы шансы на спасение.
Пиунова также отметила, что необходимо было как можно скорее искать вертолет с опытными пилотами, способными работать на высоте около 7 тысяч метров. Она подчеркнула, что походы без гида, страховки и с минимальной экипировкой требуют осознания ответственности и выбора «маршрутов по силам, а не по амбициям».
Наталья Наговицина с 12 августа находилась на высоте 7,2 тысячи метров с переломом ноги после травмы при спуске. Ее напарник оказал первую помощь и отправился за помощью, двое иностранных альпинистов пытались поддержать пострадавшую, но из-за усталости и непогоды были вынуждены оставить ее. МЧС Киргизии признало спасательную операцию безуспешной и прекратило поиски.