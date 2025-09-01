Спасение россиянки на пике Победы: почему не хватило опытной команды

Член Федерации альпинизма России и редактор Mountain.Ru Анна Пиунова на своей странице в в социальной сети рассказала о возможных способах спасения россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии. По словам Пиуновой, для успешного спасения потребовалась бы группа из десяти акклиматизированных и подготовленных мужчин, которых на месте не оказалось. При наличии ресурсов и связей собрать такую команду возможно — так было в прошлом году с альпинистом Евгением Глазуновым, пропавшим во время соло-восхождения на вершину Аксу.