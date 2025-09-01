Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС эвакуировало туристов с высоты 4300 метров

Двое участников получили травмы ног в результате камнепада.

Источник: МЧС РК

В Алматинской области сотрудники МЧС Казахстана провели операцию по спасению шестерых альпинистов, оказавшихся заблокированными на маршруте в районе пика Сатпаева, передает BAQ.KZ.

Двое участников получили травмы ног в результате камнепада и не могли продолжить движение.

Несмотря на отсутствие связи, спасатели сумели определить точное местонахождение группы на высоте 4300 метров и эвакуировали туристов с помощью вертолёта. Среди них — пятеро граждан Российской Федерации.

В аэропорту пострадавших встретила дежурная бригада Центра медицины катастроф МЧС РК. После оказания первой помощи они были доставлены в больницу для дальнейшей госпитализации.

«МЧС напоминает о необходимости перед выходом в горы рассчитывать маршрут с учетом своего опыта и физических возможностей», — говорится в сообщении.