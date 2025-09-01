Обломки БПЛА повредили жилые дома в посёлке Ильский в Краснодарском крае

Обломки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на территории Северского района Краснодарского края. Как сообщили в оперативном штабе региона, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
«В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор», — передает Telegram-канал оперштаба.
Кроме этого, по третьему адресу, куда также упали обломки беспилотника, загорелась трава.
Уточняется, что сейчас на месте происшествия организована работа специальных и экстренных служб.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 30 августа силами ПВО была отражена масштабная атака беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей. В результате падения обломков одного из дронов на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре была повреждена технологическая установка и возник пожар.