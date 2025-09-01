Ричмонд
Водитель без прав насмерть сбил подростка на переходе в Ростове-на-Дону

Водитель без прав за рулём автомобиля Mazda сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону. От удара парня отбросило под встречную машину, он скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

В момент аварии подросток переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. По данным автоинспекторов, сбивший парня 21-летний водитель никогда не получал права на управление автомобилем.

ДТП с пешеходом в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области.

«После наезда пешехода отбросило на движущееся во встречном направлении транспортное средство “Шкода Октавия” Пешеход погиб на месте», — сообщают автоинспекторы.

Ранее Life.ru сообщал, как на юге Москвы в ДТП попал «лексус» с дипломатическими номерами Вьетнама. Водитель после аварии сбежал, его ищут правоохранители.