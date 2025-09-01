На Кубани после падения обломков БПЛА загорелась трава

В Северском районе Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным ведомства, в посёлке Ильский в двух домах выбиты окна, а на одном участке повреждён забор. Кроме того, в другом месте падение частей БПЛА вызвало возгорание травы.
Пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, вечером 31 августа системы противовоздушной обороны России уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше