В Сиднее мужчина протаранил ворота Генконсульства России, пострадал полицейский

Утром в полицию поступило сообщение о несанкционированной стоянке автомобиля на подъездной дорожке к консульству. Стражи порядка выехали на место и попытались поговорить с нарушителем. В этот момент 39-летний водитель нажал педаль газа и протаранил ворота, задев полицейского.