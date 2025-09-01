Машина врезалась в ворота консульства РФ в Сиднее, ранен полицейский

Сиднее автомобиль протаранил ворота консульства России, в результате чего пострадал полицейский.
По данным телеканала 9News, подозреваемый был задержан на месте происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.
