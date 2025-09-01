Ричмонд
В Сиднее мужчина на авто протаранил ворота генконсульства России

В Сиднее мужчина на автомобиле протаранил ворота генерального консульства России. В результате инцидента ранен один сотрудник полиции. Подозреваемый задержан на месте происшествия. Об этом сообщает телеканал 9News.

Мотивы поступка мужчины выясняются.

«Мужчина был арестован после того, как машина въехала на территорию генерального консульства России в Сиднее… как утверждается, он протаранил ворота на своей машине», — сообщили в эфире 9News. Представители полиции уточнили, что подозреваемому 39 лет, он не оказывает сопротивления и сотрудничает со следствием.

В результате происшествия пострадал один полицейский — у него травма руки. Других пострадавших среди граждан или сотрудников дипмиссии нет. Мотивы поступка водителя выясняют правоохранительные органы. По данным телеканала, сотрудники экстренных служб оцепили здание консульства, территорию обследуют кинологи и следователи. На месте работают эксперты-криминалисты, идет проверка системы видеонаблюдения и допрос свидетелей.