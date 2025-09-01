Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: при землетрясении на востоке Афганистана погибли двое детей

В результате землетрясения на востоке Афганистана не менее 15 человек пострадали.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере два человека погибли в результате мощного землетрясения на востоке Афганистана, сообщило агентство France Presse (AFP).

По данным журналистов, жертвами природной стихии стали дети.

«Два ребенка погибли при обрушении здания в результате землетрясения магнитудой 6,0 на востоке Афганистана… “— говорится в сообщении.

Ещё не менее 15 человек пострадали. Европейский средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что землетрясение произошло в 19:17 по времени UTC (22.17 мск).

Эпицентр подземных толчков находился в 57 км к северо-востоку от города Джелалабада (провинция Нангархар).

Напомним, 10 августа на западе Турции произошло землетрясение, которое привело к обрушению более чем десяти зданий и гибели одного человека. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях Турции, а также в Болгарии, Греции и на Кипре.