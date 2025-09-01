AFP: при землетрясении на востоке Афганистана погибли двое детей

По меньшей мере два человека погибли в результате мощного землетрясения на востоке Афганистана, сообщило агентство France Presse (AFP).
По данным журналистов, жертвами природной стихии стали дети.
«Два ребенка погибли при обрушении здания в результате землетрясения магнитудой 6,0 на востоке Афганистана… “— говорится в сообщении.
Ещё не менее 15 человек пострадали. Европейский средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что землетрясение произошло в 19:17 по времени UTC (22.17 мск).
Эпицентр подземных толчков находился в 57 км к северо-востоку от города Джелалабада (провинция Нангархар).
Напомним, 10 августа на западе Турции произошло землетрясение, которое привело к обрушению более чем десяти зданий и гибели одного человека. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях Турции, а также в Болгарии, Греции и на Кипре.