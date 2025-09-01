Ричмонд
Трагедия на фестивале Burning Man: полиция расследует убийство в пустыне Невады

В пустыне Блэк Рок штата Невада на территории музыкального фестиваля Burning Man обнаружено тело мужчины, сообщает New York Post. По информации правоохранительных органов, погибший был найден в луже крови. Офис шерифа квалифицировал инцидент как убийство и начал официальное расследование.

Полиция ограничила доступ к месту происшествия и проводит опрос возможных свидетелей, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Несколько лет назад участники фестиваля Burning Man оказались «запертыми» в пустыне.