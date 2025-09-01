Лодка с рыбаками перевернулась в Хабаровском крае

В Хабаровске полностью выгорел деревянный сарай площадью 50 квадратных метров на улице Северной. В Амурском районе огнеборцы тушили частный дом недалеко от станции Малмыж, где произошло обрушение крыши. Дом и баня уничтожены огнем на площади 66 квадратных метров. В обоих случаях обошлось без пострадавших, причины пожаров устанавливаются.