Лодка с рыбаками перевернулась в Хабаровском крае

На водоемах Хабаровского края за минувшие сутки зарегистрировано одно происшествие: в Николаевском районе недалеко от села Подгорного перевернулась лодка с двумя мужчинами. Одного удалось спасти, поиски второго, 38-летнего, рыбака продолжаются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На большей части территории края установлен I-III класс пожарной опасности, в отдельных районах сохраняется особый противопожарный режим.
За последние 24 часа на территории Хабаровского края не произошло чрезвычайных ситуаций. Силы пожарной охраны оперативно отреагировали на шесть возгораний, два из которых произошли в жилом секторе.
В Хабаровске полностью выгорел деревянный сарай площадью 50 квадратных метров на улице Северной. В Амурском районе огнеборцы тушили частный дом недалеко от станции Малмыж, где произошло обрушение крыши. Дом и баня уничтожены огнем на площади 66 квадратных метров. В обоих случаях обошлось без пострадавших, причины пожаров устанавливаются.