SCMP: полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

По этой информации, в ходе операции изъято 338 кг различных наркотических веществ. Полиция арестовала 328 мужчин и 90 женщин в возрасте от 13 до 73 лет, в их числе 11 несовершеннолетних юношей и 6 девушек.
«Расследование показало, что некоторые дилеры заманивали молодых людей в торговлю наркотиками за мизерное вознаграждение, пытаясь при этом переложить на них ответственность», — отметили источники в правоохранительных органах.
Полиция сообщила, что продолжит проводить подобные операции и усилит рейды во время длинных праздников, таких как Рождество, Новый год по лунному календарю и Пасха. Также в Гонконге теперь открыта горячая линия для сообщений о случаях, связанных с наркотиками. Граждане могут информировать полицию по телефону и в социальных сетях.