SCMP: полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков

Полиция сообщила, что продолжит проводить подобные операции и усилит рейды во время длинных праздников, таких как Рождество, Новый год по лунному календарю и Пасха. Также в Гонконге теперь открыта горячая линия для сообщений о случаях, связанных с наркотиками. Граждане могут информировать полицию по телефону и в социальных сетях.