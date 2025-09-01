Попавший под санкции ЕС банк Китая остановил расчеты с Россией

ЕС добился, чтобы последний китайский банк закрыл расчеты с Россией.
Китайский Heihe Rural Commercial Bank, один из последних банков, работавших с российскими кредитными организациями, прекратил принимать платежи из России после введения санкций ЕС. Об этом сообщают представители отечественных банков.
«Китайский Heihe Rural Commercial Bank, являвшийся одним из немногих иностранных банков, готовых открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям, полностью прекратил принимать платежи из России. Решение связано с введением санкций ЕС против банка 19 июля за якобы предоставление услуг, связанных с криптоактивами и подрывающих антироссийские ограничения. С 9 августа лицам из ЕС запрещено участвовать в любых операциях с Heihe Rural Commercial Bank», — передает издание «Ведомости» со ссылкой на информацию от представителей двух российских банков, четырех импортеров, а также экспертов международной юридической практики.
Ранее URA.RU рассказывало, что Евросоюз почти исчерпал возможности для введения новых санкций против России и теперь рассматривает ограничительные меры в отношении Китая и Индии. В черный список уже вошли индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка.