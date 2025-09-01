Попавший под санкции ЕС банк Китая остановил расчеты с Россией

«Китайский Heihe Rural Commercial Bank, являвшийся одним из немногих иностранных банков, готовых открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям, полностью прекратил принимать платежи из России. Решение связано с введением санкций ЕС против банка 19 июля за якобы предоставление услуг, связанных с криптоактивами и подрывающих антироссийские ограничения. С 9 августа лицам из ЕС запрещено участвовать в любых операциях с Heihe Rural Commercial Bank», — передает издание «Ведомости» со ссылкой на информацию от представителей двух российских банков, четырех импортеров, а также экспертов международной юридической практики.