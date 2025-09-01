Люди не смогли выйти из зала «Крокуса» после атаки террористов из-за едкого дыма

Почти половина посетителей погибла в результате пожара в «Крокус сити холле». Как следует из материалов уголовного дела, от опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149, у них не было огнестрельных или каких-либо других ранений. Причина смерти — термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом). Остальные погибли от огнестрельных ранений либо причину их смерти не удалось установить.