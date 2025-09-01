Ричмонд
Лолита заявила, что организатору её концерта в Петербурге подожгли дверь

Милявская сообщила, что поджог был совершён после разбирательств с перепродажей поддельных билетов.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные подожгли дверь организатору концерта российской певицы Лолиты Милявской в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому. Об этом сообщила сама исполнительница в своём Telegram-канале.

По её словам, поджог был совершён после разбирательств с перепродажей поддельных билетов на это мероприятие.

«Мы пытались разобраться с билетами. Игорю Грановскому — человеку, который мой друг, товарищ, соорганизатор моих концертов, даже подожгли дверь в Питере», — отметила певица.

Исполнительница призвала поклонников приобретать билеты на её концерты только на официальных площадках, указанных в афише. Она подчеркнула, что следует избегать спекулянтов, поскольку те завышают стоимость.

«А ведь бывают еще и фальшивые билеты. И вы будете без денег и без концерта», — добавила Милявская.

Напомним, в феврале стало известно об отмене концертов Милявской в Ульяновске и Волгограде. Соответствующее решение было принято после вмешательства общественников.