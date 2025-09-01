Пришло странное сообщение от подруги: сибирячка потеряла 300 тысяч рублей, сделав одно неверное движение

За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 30 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Из них 18 случаев — кибермошенничество, девять — кражи с банковских счетов граждан, три — взломы портала госуслуг. Общая сумма ущерба составила около 2,2 миллиона рублей, из которых более 1,8 миллиона рублей потеряли жители Улан-Удэ. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Бурятии.