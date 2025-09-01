Пришло странное сообщение от подруги: сибирячка потеряла 300 тысяч рублей, сделав одно неверное движение

За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 30 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Из них 18 случаев — кибермошенничество, девять — кражи с банковских счетов граждан, три — взломы портала госуслуг. Общая сумма ущерба составила около 2,2 миллиона рублей, из которых более 1,8 миллиона рублей потеряли жители Улан-Удэ. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Бурятии.
Чаще всего на уловки мошенников попадались женщины в возрасте от 30 до 45 лет. Один из таких случаев произошел в Улан-Удэ, где местная жительница лишилась более 300 тысяч рублей.
Пострадавшая рассказала, что ей пришло сообщение на телефон с номера ее подруги. В сообщении был файл под названием «Видео-архив 81». Увидев сообщение, женщина несколько раз кликнула на ссылку, которая оказалась вредоносным файлом-установщиком программы удаленного доступа.
Вечером того же дня женщина пошла к банкомату, чтобы снять деньги с карты. На счету было 303 тысячи рублей. Когда она вставила карту в банкомат, обнаружила, что денег нет. Попытка войти в банковское приложение также не увенчалась успехом.
Обратившись на «горячую линию» банка, женщина узнала, что ее обманули мошенники, которые перевели деньги на неизвестный счет.